Джей Джей Редик — о Леброне после матча с «Портлендом»: он же миллиардер!

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:102) поделился мнением о лидере команды Леброне Джеймсе. 30 декабря прошлого года Леброну исполнилось 40 лет.

«Дело не только в его физической форме, но и менталитете. Он же миллиардер! И в свои 40 лет после 22 сезонов он играет в сдвоенных матчах. А ведь у него уже есть все эти чёртовы рекорды и награды. Как же здорово иметь возможность тренировать его. Он буквально устанавливает стандарт того, как нужно относиться к своему делу», — сказал Редик на пресс-конференции.

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: