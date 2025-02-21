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Джей Джей Редик — о Леброне после матча с «Портлендом»: он же миллиардер!

Джей Джей Редик — о Леброне после матча с «Портлендом»: он же миллиардер!
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:102) поделился мнением о лидере команды Леброне Джеймсе. 30 декабря прошлого года Леброну исполнилось 40 лет.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
102 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 28, Камара - 19, Хендерсон - 12, Шарп - 11, Саймонс - 8, Уильямс - 8, Бэнтон - 7, Клингэн - 6, Грант - 3, Эйтон, Тибулл, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Ривз - 32, Финни-Смит - 10, Хэйс - 9, Винсент - 7, Хатимура - 6, Джемисон - 6, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

«Дело не только в его физической форме, но и менталитете. Он же миллиардер! И в свои 40 лет после 22 сезонов он играет в сдвоенных матчах. А ведь у него уже есть все эти чёртовы рекорды и награды. Как же здорово иметь возможность тренировать его. Он буквально устанавливает стандарт того, как нужно относиться к своему делу», — сказал Редик на пресс-конференции.

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