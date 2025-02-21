Ламело Болл показал фото с отцом, которому ампутировали часть ноги

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с отцом Лаваром. Ранее Боллу-старшему ампутировали часть ноги из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Фото: Из личного архива Ламело Болла

Ранее сообщалось, что, несмотря на сложную ситуацию, Лавар идёт на поправку и не теряет бодрости духа.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ламело к настоящему моменту принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 27,3 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 7,2 передачи. «Шарлотт» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции.

Болельщику стало плохо перед началом матча НБА: