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Ламело Болл показал фото с отцом, которому ампутировали часть ноги

Ламело Болл показал фото с отцом, которому ампутировали часть ноги
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с отцом Лаваром. Ранее Боллу-старшему ампутировали часть ноги из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Фото: Из личного архива Ламело Болла

Ранее сообщалось, что, несмотря на сложную ситуацию, Лавар идёт на поправку и не теряет бодрости духа.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ламело к настоящему моменту принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 27,3 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 7,2 передачи. «Шарлотт» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции.

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