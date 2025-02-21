«Не пользуйся своей капой. Шак засунул её в задницу». Ричардсон вспомнил историю с О’Нилом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон вспомнил историю, связанную с прославленным центровым Шакилом О’Нилом. По словам Ричардсона, О’Нил однажды взял капу своего товарища по команде Луиса Амундсона и засунул её себе в задний проход. Все трое тогда выступали за «Финикс Санз».

«Я вижу, как он ходит по раздевалке как-то очень медленно. Что вообще происходит? И вдруг он вытаскивает капу из своей задницы и кладёт её обратно в шкафчик Луиса Амундсона. Потом он посмотрел на нас и посоветовал держать язык за зубами. Затем взял зубную щетку Лу и начал ковыряться ей. Мы такие: «Ну всё, в этом мы не участвуем». Ситуация вышла из-под контроля.

Когда игра началась, я был на скамейке запасных. И вот Лу засовывает капу себе в рот. Все буквально умирают. Когда Лу вернулся в раздевалку и вынул капу, кто-то наконец сказал ему: «Эй, Лу, не пользуйся своей капой. Шак засунул её себе в задницу». Лу просто ответил: «Нет, он этого не делал». И снова засунул её в рот», — сказал Ричардсон на YouTube-канале Entirely NBA.

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