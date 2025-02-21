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Эксперт рассказал, что запрещено Вембаньяме после диагностированного тромбоза

Эксперт рассказал, что запрещено Вембаньяме после диагностированного тромбоза
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий о диагнозе, который поставили центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме. Француз выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА Виктор на площадку уже не вернётся.

«Он сможет делать определённые физические упражнения, но заниматься контактными видами спорта нельзя. В таких случаях назначают препараты, которые разжижают кровь. Это делается для того, чтобы тромб не попал в сердце. И в подобных ситуациях нельзя увеличивать риски получить удар по голове или упасть. Нужно быть очень осторожным. Он справится, вновь будет здоров и, надеюсь, будет двигаться дальше и никогда больше с этим не столкнётся», — сказал Уиндхорст в эфире SportsCenter.

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