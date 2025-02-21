Аллен Айверсон ответил, кого считает величайшим игроком в истории — Леброна или Джордана

49-летний член Зала славы баскетбола Аллен Айверсон ответил, кого считает величайшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — лидера и лёгкого форварда калифорнийского «Лос-Анджелеса Лейкерс» Леброна Джеймса или легендарного Майкла Джордана.

«Я ненавижу эти споры о величайшем в истории, поскольку люблю и Майкла, и Леброна. Они оба внесли огромный вклад в игру. Джеймс, как мне кажется, лучший баскетболист, которого мы когда-либо видели. Если вы откроете словарь в поисках слова «баскетболист», то там будет фото Леброна.

Но лично для меня всё чуть иначе, поскольку в моё время Эм Джей был для меня всем. Он дал мне видение игры и заставил меня захотеть играть в баскетбол. Джордан для меня всё. Действительно хотел быть похожим на него. До сих пор восхищаюсь им каждый раз, когда вижу. И по-прежнему нервничаю всякий раз.

Так что в моём списке величайших никогда не будет никого, кроме Майкла. А Леброн — это именно то, каким должен быть баскетболист. Он — совершенство и божий дар нашей игре», — приводит слова Айверсона портал Fadeaway World.