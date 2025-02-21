Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аллен Айверсон ответил, кого считает величайшим игроком в истории — Леброна или Джордана

Аллен Айверсон ответил, кого считает величайшим игроком в истории — Леброна или Джордана
Аудио-версия:
Комментарии

49-летний член Зала славы баскетбола Аллен Айверсон ответил, кого считает величайшим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — лидера и лёгкого форварда калифорнийского «Лос-Анджелеса Лейкерс» Леброна Джеймса или легендарного Майкла Джордана.

«Я ненавижу эти споры о величайшем в истории, поскольку люблю и Майкла, и Леброна. Они оба внесли огромный вклад в игру. Джеймс, как мне кажется, лучший баскетболист, которого мы когда-либо видели. Если вы откроете словарь в поисках слова «баскетболист», то там будет фото Леброна.

Но лично для меня всё чуть иначе, поскольку в моё время Эм Джей был для меня всем. Он дал мне видение игры и заставил меня захотеть играть в баскетбол. Джордан для меня всё. Действительно хотел быть похожим на него. До сих пор восхищаюсь им каждый раз, когда вижу. И по-прежнему нервничаю всякий раз.

Так что в моём списке величайших никогда не будет никого, кроме Майкла. А Леброн — это именно то, каким должен быть баскетболист. Он — совершенство и божий дар нашей игре», — приводит слова Айверсона портал Fadeaway World.

Материалы по теме
40 очков Леброна в 40? Вау! Но «Лейкерс» всё ближе к краху — пора включать мозги
40 очков Леброна в 40? Вау! Но «Лейкерс» всё ближе к краху — пора включать мозги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android