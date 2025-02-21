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Дюрант обратился к Вембаньяме с вдохновляющим посланием после обнаружения у него болезни

Дюрант обратился к Вембаньяме с вдохновляющим посланием после обнаружения у него болезни
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, обратился с вдохновляющим посланием к французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме, у которого был обнаружен тромбоз вен правого плеча.

«Поначалу с этим трудно справляться, но проходят недели и месяцы, и ты привыкаешь к тому, что всё нормально и у тебя нет возможности вернуться на площадку. Если ты расстроишься из-за этого, то это мало что изменит в твоей жизни. Так что приведи себя в порядок ещё немного и попробуй найти новое хобби — собери какой-нибудь конструктор Lego, почитай пару книг. Но когда придёт пора возвращаться на площадку, начинай тренироваться и так далее. Будь сосредоточенным на каждом дне, так будет чуть легче», — приводит слова Дюранта портал Basket News.

Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА Виктор на площадку уже не вернётся.

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