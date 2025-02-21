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Джоэл Эмбиид: отстой, как я играю сейчас. Знаю, что могу сделать больше

Джоэл Эмбиид: отстой, как я играю сейчас. Знаю, что могу сделать больше
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30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид подверг критике свои нынешние выступления в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«То, как я играл год назад отличается от моих нынешних выступлений. Это отстой. Но я верю [что могу стать лучше]… Возможно, мне необходимо решить проблему с коленом, и тогда я снова смогу показывать игру на высоком уровне. Трудно доверять себя, когда ты сам не свой. Это тяжело знать, что ты можешь сделать больше», — приводит слова Эмбиида портал Fadeaway World.

В этом сезоне НБА Эмбиид сыграл лишь в 18 матчах. В прошлом сезоне центровому диагностировали смещение лоскута мениска левого колена.

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