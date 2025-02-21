Тим Хардуэй: Леброн не входит в топ-5 лучших игроков в истории «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй поделился мыслями о месте четырёхкратного чемпиона НБА, выступающего на позиции лёгкого форварда, Леброна Джеймса в истории франшизы «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн отыграл за «Лейкерс» пять-шесть лет. Мы не собираемся сбрасывать его со счётов. Леброн находится на вершине, но не входит в пятёрку лучших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» в истории. Чёрт возьми, нет!» — приводит слова Тима Хардуэя портал Fadeaway World.

Леброн присоединился к калифорнийскому клубу в 2018 году и в его составе смог один раз стать чемпионом НБА.