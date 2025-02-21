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О'Нил назвал трёх действующих игроков НБА, которые могли бы добиться успеха в его эпоху

О'Нил назвал трёх действующих игроков НБА, которые могли бы добиться успеха в его эпоху
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил назвал трёх действующих игроков НБА, которые могли бы добиться успеха в североамериканской организации в его эпоху.

«Я думаю об этом всё время. Как мне кажется, Энтони Эдвардс был бы силён. Леброн, конечно… ну, он начинал играть в то время. И Кевин Дюрант», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Напомним, Шакил был выбран на драфте НБА в 1992 году клубом «Орландо Мэджик». Американский бигмен выступал в североамериканской лиге до 2011 года. За это время О'Нил успел сыграть за такие франшизы, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз» и «Бостон Селтикс».

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