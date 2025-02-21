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Гендиректор ЕЛ Корстин: работаем над тем, чтобы сделать баскетбол спортом №1 в России

Гендиректор ЕЛ Корстин: работаем над тем, чтобы сделать баскетбол спортом №1 в России
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о популяризации баскетбола в России.

— Что нужно сделать, чтобы баскетбол стал самым популярным видом спорта в России?
— Нужно много работать в этом направлении. И такие мероприятия, как Матч звёзд, очень много делают для развития баскетбола, потому что они привлекают дополнительную аудиторию, которая, может быть, даже и не связана с баскетболом. Возможно, ещё вчера такие люди не были фанатами баскетбола, но сегодня или завтра они ими станут и придут на баскетбольные матчи.

И, конечно, увеличение количества больших площадок тоже поможет популяризации нашего вида спорта. Однако с футболом нам конкурировать очень тяжело. Потому что в футболе очень простые правила, и он более доступен для всех, а баскетбол — крайне тяжёлый спорт с технической точки зрения.

— Реально ли сделать баскетбол спортом номер один в России?
— Мы над этим работаем, — приводит слова Корстин портал Legalbet.

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