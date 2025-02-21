Тейтум: хочу, чтобы следующее поколение видело во мне игрока калибра Леброна или Дюранта

26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, рассказал о своих амбициях.

«Я весьма успешен в своём юном возрасте, но, честно говоря, представляю себя одним из этих парней: Леброном, Стефом, Кей Ди. Хочу, чтобы следующее поколение видело во мне игрока того же калибра», — приводит слова Тейтума издание New York Times.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Джейсон принял участие в 53 играх. В среднем за матч Тейтум набирает 26,8 очка, делает 8,8 подбора, а также отдаёт 5,7 передачи и совершает 1,2 перехвата.