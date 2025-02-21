Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз: Леброну больше нечего доказывать. А кто говорит обратное — фанаты Джордана

Остин Ривз: Леброну больше нечего доказывать. А кто говорит обратное — фанаты Джордана
Комментарии

26-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался насчёт выступления 40-летнего лидера команды Леброна Джеймса в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась со счётом 110:102 в пользу калифорнийского коллектива. Леброн в ходе матча набрал 40 очков и сделал восемь подборов.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
102 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 28, Камара - 19, Хендерсон - 12, Шарп - 11, Саймонс - 8, Уильямс - 8, Бэнтон - 7, Клингэн - 6, Грант - 3, Эйтон, Тибулл, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Ривз - 32, Финни-Смит - 10, Хэйс - 9, Винсент - 7, Хатимура - 6, Джемисон - 6, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

«Ему действительно больше нечего доказывать. А если люди говорят обратное, то они фанаты Майкла Джордана», — приводит слова Ривза портал Hoopshype.

Напомним, Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP сезона и финальной серии, трёхкратным чемпионом олимпийских игр.

Материалы по теме
40 очков Леброна в 40? Вау! Но «Лейкерс» всё ближе к краху — пора включать мозги
40 очков Леброна в 40? Вау! Но «Лейкерс» всё ближе к краху — пора включать мозги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android