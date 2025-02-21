Остин Ривз: Леброну больше нечего доказывать. А кто говорит обратное — фанаты Джордана

26-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался насчёт выступления 40-летнего лидера команды Леброна Джеймса в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась со счётом 110:102 в пользу калифорнийского коллектива. Леброн в ходе матча набрал 40 очков и сделал восемь подборов.

«Ему действительно больше нечего доказывать. А если люди говорят обратное, то они фанаты Майкла Джордана», — приводит слова Ривза портал Hoopshype.

Напомним, Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP сезона и финальной серии, трёхкратным чемпионом олимпийских игр.