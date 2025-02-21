Остин Ривз: Леброну больше нечего доказывать. А кто говорит обратное — фанаты Джордана
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26-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался насчёт выступления 40-летнего лидера команды Леброна Джеймса в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась со счётом 110:102 в пользу калифорнийского коллектива. Леброн в ходе матча набрал 40 очков и сделал восемь подборов.
НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
102 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 28, Камара - 19, Хендерсон - 12, Шарп - 11, Саймонс - 8, Уильямс - 8, Бэнтон - 7, Клингэн - 6, Грант - 3, Эйтон, Тибулл, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Ривз - 32, Финни-Смит - 10, Хэйс - 9, Винсент - 7, Хатимура - 6, Джемисон - 6, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
«Ему действительно больше нечего доказывать. А если люди говорят обратное, то они фанаты Майкла Джордана», — приводит слова Ривза портал Hoopshype.
Напомним, Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным MVP сезона и финальной серии, трёхкратным чемпионом олимпийских игр.
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