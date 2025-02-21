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Леброн Джеймс объяснил, почему продолжает выступать в НБА

Леброн Джеймс объяснил, почему продолжает выступать в НБА
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40-летний лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему продолжает выступать в НБА.

«Потому что я всё ещё люблю игру, и мне ещё предстоит отдать себя этому виду спорта, товарищам по команде, НБА. Но у меня осталось не так много времени. Поэтому, пока я здесь сегодня, постараюсь выложиться по полной, когда выхожу на площадку. Так почему я продолжаю выступать? Просто люблю этот вид спорта. И сейчас у меня есть возможность показать своему сыну, как стать профессионалом в этой лиге. Быть вместе с ним каждый день — это удовольствие», — приводит слова Джеймса издание Los Angeles Times.

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