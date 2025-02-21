Инсайдер сообщил мнение руководства «Лейкерс» о выступлениях Луки Дончича в составе клуба

Авторитетный североамериканский инсайдер Марк Стейн сообщил мнение руководства калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» о выступлениях 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича в составе команды.

«Лейкерс», как мне сказали, довольны его прогрессом и настроены оптимистично, что вскоре Дончич сможет полноценно принимать участие в двух матчах подряд», — приводит слова Стейна портал Hoopshype.

В недавней игре «озёрников» с «Шарлотт Хорнетс» (97:100), которая состоялась в рамках регулярного чемпионата НБА, Дончич набрал 14 очков, совершил 11 подборов и отдал восемь результативных передач.