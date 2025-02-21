Двукратный финалист данк-контеста: мои броски сверху лучше, чем у Винса Картера

29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, считает свои броски сверху лучше, чем у члена Зала славы баскетбола Винса Картера.

— Как вам кажется, какое место в истории занял конкурс по броскам сверху, который прошёл в этом году?

— Лично я считаю, что это был лучший. Конечно, в конкурсе бросков сверху, который состоялся в 2000 году, есть доля ностальгии. И, при всём уважении, Винс Картер — величайший в этом аспекте, понимаете, о чём я? Но если вы сравните мои четыре броска сверху с четырьмя бросками сверху Винса, то объективно мои данки были лучше, — приводит слова Гордона портал Hoopshype.

Напомним, Аарон был выбран под четвёртым номером клубом «Орлнадо Мэджик» на драфте НБА в 2014 году. С 2021 года Гордон выступает с «Денвер Наггетс», в составе которого стал чемпионом НБА в 2023 году. Кроме того, Гордон является двукратным финалистом данк-контеста.