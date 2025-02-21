Кевин Дюрант представил собственный топ лучших джерси в истории НБА

36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за команду «Финикс Санз» на позиции форварда, представил собственный топ лучших джерси в истории.

«Первая — это чёрная джерси «Чикаго Буллз» с №23 Эм Джея в тонкую красную полоску. Я знаю, что вы все её помните. Вторая — это синяя джерси Аллена Айверсона из «Филадельфии Сиксерс». Я надевал её каждый четверг, когда учился в седьмом классе. Также я считаю лучшими джерси Винса Картера из «Торонто Рэпторс» и свою под №35 из клуба «Оклахома-Сити Тандер», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.