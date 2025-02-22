Чендлер Парсонс раскрыл, как игроки НБА пропускают матчи после употребления алкоголя

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс рассказал, что некоторые игроки намеренно симулируют травмы, чтобы пропускать матчи после того, как употребили слишком много алкоголя.

«Если вы когда-нибудь увидите, что парень пропускает матч в Нью-Йорке или Майами из-за болей в спине или с симптомами гриппа, то у него, скорее всего, похмелье. В этих городах все заведения работают допоздна», — приводит слова Парсонса портал Fadeaway World.

Напомним, Чендлер выступал в североамериканской лиге с 2011 по 2020 год. За это время он играл за такие клубы, как «Хьюстон Рокетс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Атланта Хоукс».