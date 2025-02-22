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35 очков Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

35 очков Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
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Сегодня, 22 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025, в котором встречались «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Встреча началась в 4:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Вашингтон - 24, Кристи - 16, Маршалл - 15, Томпсон - 12, Экзам - 4, Браун - 2, Эдвардс - 2, Проспер - 1, Харди, Уильямс, Динвидди, Келли
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Мёрфи - 20, Макколлум - 16, Маткович - 9, Альварадо - 8, Браун - 6, Мисси - 6, Хоукинс - 5, Олиник - 4, Ривз, Робинсон-Эрл

«Даллас» оказался сильнее в трёх из четырёх периодов и одержал победу со счётом 111:103. В следующем матче регулярки НБА «Даллас Маверикс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», в то время как «Нью-Орлеан» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». В составе победителей самым результативным сегодня стал американо-австралийский разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 35 очков, два подбора и четыре передачи.

У «Нью-Орлеана» самым результативным стал американский форвард Зайон Уильямсон, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и отдавший три результативные передачи.

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Нью-Орлеан» располагается на последней, 15-й строчке.

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