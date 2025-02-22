35 очков Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

Сегодня, 22 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025, в котором встречались «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Встреча началась в 4:30 мск.

«Даллас» оказался сильнее в трёх из четырёх периодов и одержал победу со счётом 111:103. В следующем матче регулярки НБА «Даллас Маверикс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», в то время как «Нью-Орлеан» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». В составе победителей самым результативным сегодня стал американо-австралийский разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 35 очков, два подбора и четыре передачи.

У «Нью-Орлеана» самым результативным стал американский форвард Зайон Уильямсон, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и отдавший три результативные передачи.

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Нью-Орлеан» располагается на последней, 15-й строчке.