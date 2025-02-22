«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто» в НБА. У Карри — 20 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 132:106.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Моузес Муди, набравший 22 очка, два подбора и четыре передачи. У звёздного Стефена Карри — 20 очков, один подбор и шесть передач.

У хозяев наивысшей результативностью в сегодняшнем матче отметился американский форвард Демар Дерозан, на счету которого 34 очка, четыре подбора и шесть передач.

В следующем матче «Сакраменто» примет «Шарлотт Хорнетс», а «Голден Стэйт» сыграет дома с «Даллас Маверикс».