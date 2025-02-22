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«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто» в НБА. У Карри — 20 очков

«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто» в НБА. У Карри — 20 очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 132:106.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 34, Сабонис - 14, Монк - 13, Лавин - 13, Мюррэй - 13, Фульц - 8, Валанчюнас - 6, Джонс - 3, Эллис - 2, Кроуфорд - 2, Макдермотт, Картер, Ларэвиа, Лайлз, Краудер
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 22, Хилд - 22, Подзиемски - 21, Карри - 20, Батлер - 17, Пост - 9, Грин - 6, Нокс - 5, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Сантос, Спенсер

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Моузес Муди, набравший 22 очка, два подбора и четыре передачи. У звёздного Стефена Карри — 20 очков, один подбор и шесть передач.

У хозяев наивысшей результативностью в сегодняшнем матче отметился американский форвард Демар Дерозан, на счету которого 34 очка, четыре подбора и шесть передач.

В следующем матче «Сакраменто» примет «Шарлотт Хорнетс», а «Голден Стэйт» сыграет дома с «Даллас Маверикс».

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