В ночь с 21 на 22 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 22 февраля:
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 101:104;
«Орландо Мэджик» – «Мемфис Гриззлиз» — 104:105;
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» — 142:106;
«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» — 111:120 (ОТ);
«Даллас Маверикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 111:103;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Детройт Пистонс» — 110:125;
«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 107:130;
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 121:115;
«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:132.
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