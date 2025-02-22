В ночь с 21 на 22 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 22 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 101:104;

«Орландо Мэджик» – «Мемфис Гриззлиз» — 104:105;

«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» — 142:106;

«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» — 111:120 (ОТ);

«Даллас Маверикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 111:103;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Детройт Пистонс» — 110:125;

«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 107:130;

«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 121:115;

«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:132.