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Результаты игрового дня НБА 22 февраля

Результаты игрового дня НБА 22 февраля
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В ночь с 21 на 22 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 22 февраля:

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 101:104;
«Орландо Мэджик» – «Мемфис Гриззлиз» — 104:105;
«Кливленд Кавальерс» – «Нью-Йорк Никс» — 142:106;
«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» — 111:120 (ОТ);
«Даллас Маверикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 111:103;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Детройт Пистонс» — 110:125;
«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 107:130;
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 121:115;
«Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:132.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 104
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Сарр - 22, Кисперт - 16, Миддлтон - 12, Пул - 11, Каррингтон - 8, Кулибали - 7, Холмс - 7, Шампани - 5, Смарт - 5, Вукчевич - 4, Джордж - 4, Джонс, Джонсон, Гилл, Stevenson
Милуоки Бакс: Кузма - 19, Лопес - 18, Адетокунбо - 18, Роллинз - 15, Портер - 12, Грин - 9, Трент-мл. - 9, Коннотон - 4, Симс, Портис, Смит, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Банкеро - 21, Энтони - 17, Картер - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Да Силва - 8, Харрис - 7, Битадзе - 4, Ховард - 3, Блэк, Айзек, Хьюстан, Джозеф, Куин
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Джексон - 16, Бейн - 16, Кларк - 13, Джексон - 12, Альдама - 9, Уэллс - 7, Кеннард - 5, Пиппен Мл. - 2, Иди - 2, Стивенс, Хафф, Багли III, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
142 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Мобли - 21, Джером - 19, Хантер - 16, Портер - 13, Аллен - 10, Гарлэнд - 9, Окоро - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Tomlin - 5, Тайсон - 4, Уэйд - 2, Томпсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Таунс - 23, Бриджес - 14, Дадье - 7, Ачиува - 7, Пэйн - 5, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Райт - 4, Хукпорти - 4, Райан - 3, Шамет - 2, Колек
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 120
ОТ
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Барретт - 29, Куикли - 23, Барнс - 13, Дик - 9, Робинсон - 9, Шид - 9, Уолтер - 8, Могбо - 5, Буше - 4, Агбаджи - 2, Роден, Темпл, Баттл
Майами Хит: Хироу - 28, Уиггинс - 25, Адебайо - 19, Митчелл - 16, Робинсон - 14, Йович - 7, Розир - 5, Уэр - 4, Андерсон - 2, Ларссон, Жакез-мл., Бёркс, Хайсмит, Лав
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Вашингтон - 24, Кристи - 16, Маршалл - 15, Томпсон - 12, Экзам - 4, Браун - 2, Эдвардс - 2, Проспер - 1, Харди, Уильямс, Динвидди, Келли
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Мёрфи - 20, Макколлум - 16, Маткович - 9, Альварадо - 8, Браун - 6, Мисси - 6, Хоукинс - 5, Олиник - 4, Джонс, Ривз, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 28, Фокс - 27, Касл - 12, Мамукелашвили - 10, Сохан - 8, Васселл - 6, Бэсси - 6, Пол - 3, Уэсли - 3, Дюк - 2, Бийомбо - 2, Брэнэм - 2, Шампани - 1, Маклафлин, Барнс
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 22, Дюрен - 21, Бисли - 16, Хардуэй-младший - 9, Шрёдер - 9, Томпсон - 8, Стюарт - 5, Холланд - 4, Рид - 4, Фонтеккио - 2, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
107 : 130
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Коллинс - 26, Джордж - 20, Кларксон - 19, Филиповски - 12, Кольер - 9, Спрингер - 7, Маркканен - 5, Кесслер - 4, Уильямс - 3, Мартин - 2, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Холмгрен - 20, Уильямс - 18, Джо - 15, Уиггинс - 12, Уоллес - 10, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Уильямс - 6, Джонс - 3, Карлсон - 3, Уильямс, Дженг, Дука
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Грин - 35, Шенгюн - 24, Томпсон - 17, Смит II - 15, Исон - 12, Холидей - 10, Брукс - 8, Ландейл, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс, Грин
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рид - 22, Макдэниелс - 21, Александер-Уолкер - 16, Шеннон - 6, Гарза - 6, Конли - 5, Диллингэм - 2, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Дерозан - 34, Сабонис - 14, Монк - 13, Лавин - 13, Мюррэй - 13, Фульц - 8, Валанчюнас - 6, Джонс - 3, Эллис - 2, Кроуфорд - 2, Макдермотт, Картер, Ларэвиа, Лайлз, Краудер
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 22, Хилд - 22, Подзиемски - 21, Карри - 20, Батлер - 17, Пост - 9, Грин - 6, Нокс - 5, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Сантос, Спенсер
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