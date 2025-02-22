Легенда «Сан-Антонио» объяснил, почему Вембаньяму нельзя сравнивать с Леброном и Джорданом

Чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт рассказал, почему 21-летний французский форвард Виктор Вембаньяма, играющий за «Спёрс», не должен сравниваться с легендарным Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«Я думаю, что никогда не стоит сравнивать Виктора с Майклом и Леброном. Вы можете сравнивать его с Большим Дэйвом, с Хакимом [Оладжьювоном] или с Уилтом Чемберленом. Потому что его показатели и то, что он собирается делать статистически, будут больше похожи на Уилта, я думаю, чем на кого-либо другого, где у него будет 30 очков, 20 подборов и 10 блок-шотов, а также пять-шесть перехватов», — приводит слова Эллиотта издание The Big Lead.