Джарретт Аллен получил травму руки в матче с «Нью-Йорк Никс»

Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен получил травму руки во время матча регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) с «Нью-Йорк Никс».

Предварительно, у одного из ведущих игроков «Кликленда» не выявлено перелома, но ему ещё предстоит пройти МРТ-обследование.

«Он подошёл ко мне во время игры и сказал: «Меня очень беспокоит рука. Я не смогу закончить игру». Но хорошие рентгеновские снимки дали отрицательный результат на перелом», — приводит слова тренера «Кливленда» Вasketball.realgm.

«Кливленд Кавальерс» одержали победу в домашнем матче с «Нью-Йорк Никс» со счётом 142:105.