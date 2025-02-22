Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дирк Новицки заявил, что Лука Дончич лично пригласил его на дебютную игру в «Лейкерс»

Дирк Новицки заявил, что Лука Дончич лично пригласил его на дебютную игру в «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, что звёздный словенский защитник Лука Дончич сам пригласил немца на свою дебютную игру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с командой «Юта Джаз», которая завершилась победой калифорнийцев со счётом 132:113.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк

«Я был немного разочарован и огорчён из-за этого обмена. Очевидно, я не ожидал, что это произойдёт. Он пригласил меня посетить его первую игру в Лос-Анджелесе. Я чувствовал, что должен поддержать его. Я играл с ним в своём последнем сезоне. Мы сблизились.

«Я пытался быть его наставником. Последние несколько лет я старался помогать ему, насколько мог, и он хороший парень. Поэтому я почувствовал, что должен пойти и поддержать его в этой новой главе», — приводит слова Новицки издание Sportskeeda.

Сейчас читают:
Куда ещё мог перейти Лука Дончич? Детали несостоявшихся обменов
Куда ещё мог перейти Лука Дончич? Детали несостоявшихся обменов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android