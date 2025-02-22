Дирк Новицки заявил, что Лука Дончич лично пригласил его на дебютную игру в «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, что звёздный словенский защитник Лука Дончич сам пригласил немца на свою дебютную игру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с командой «Юта Джаз», которая завершилась победой калифорнийцев со счётом 132:113.

«Я был немного разочарован и огорчён из-за этого обмена. Очевидно, я не ожидал, что это произойдёт. Он пригласил меня посетить его первую игру в Лос-Анджелесе. Я чувствовал, что должен поддержать его. Я играл с ним в своём последнем сезоне. Мы сблизились.

«Я пытался быть его наставником. Последние несколько лет я старался помогать ему, насколько мог, и он хороший парень. Поэтому я почувствовал, что должен пойти и поддержать его в этой новой главе», — приводит слова Новицки издание Sportskeeda.