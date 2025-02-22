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«Нью-Йорк Никс» потерпел самое крупное поражение при Томе Тибодо

«Нью-Йорк Никс» потерпел самое крупное поражение при Томе Тибодо
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В ночь на 22 февраля баскетболисты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» потерпели самое крупное поражение при работе в коллективе главного тренера Тома Тибодо, уступив лидеру Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» со счётом 106:142.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
142 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Мобли - 21, Джером - 19, Хантер - 16, Портер - 13, Аллен - 10, Гарлэнд - 9, Окоро - 6, Страс - 5, Меррилл - 5, Tomlin - 5, Тайсон - 4, Уэйд - 2, Томпсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Таунс - 23, Бриджес - 14, Дадье - 7, Ачиува - 7, Пэйн - 5, Макбрайд - 5, Ануноби - 5, Райт - 4, Хукпорти - 4, Райан - 3, Шамет - 2, Колек

«С самого начала игры у нас всё пошло не так. Хорошей у нас была первая пара минут, когда… мы вышли вперёд, я думаю, на очков пять, а затем пропустили пару бросков, и всё сломалось. А потом мы получили быстрые отрывы и не защитились, и из-за этого «Кливленд» сразу обрёл большую уверенность, а потом всё пошло как по маслу», — приводит слова Тибодо издание ESPN.

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