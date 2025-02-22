«Нью-Йорк Никс» потерпел самое крупное поражение при Томе Тибодо

В ночь на 22 февраля баскетболисты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» потерпели самое крупное поражение при работе в коллективе главного тренера Тома Тибодо, уступив лидеру Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» со счётом 106:142.

«С самого начала игры у нас всё пошло не так. Хорошей у нас была первая пара минут, когда… мы вышли вперёд, я думаю, на очков пять, а затем пропустили пару бросков, и всё сломалось. А потом мы получили быстрые отрывы и не защитились, и из-за этого «Кливленд» сразу обрёл большую уверенность, а потом всё пошло как по маслу», — приводит слова Тибодо издание ESPN.