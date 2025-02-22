Стивен Эй Смит заявил, что Кевин Дюрант должен вернуться в «Оклахому»

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что руководство «Финикс Санз» должно обменять 36-летнего звёздного форварда Кевина Дюранта в коллектив «Оклахома-Сити Тандер».

«Сэм Прести [генеральный менеджер «Тандер»], похоже, знает, как добиться всего на посту руководителя, кроме победы в чемпионате. Знаете, что бы я сделал, если бы был в «Оклахома-Сити»? Я знаю, что он покинул команду со скандалом точно так же, как и «Голден Стэйт».

И из «Тандер» он ушёл на самом деле немного хуже, потому что они почти выиграли финал Запада, лидируя 3-1, но проиграли «Голден Стэйт Уорриорз», а затем присоединился к ним месяц спустя. Я всё это понимаю, но это было давным-давно, что было, то прошло.

Кто может сейчас предложить больше активов, чем «Оклахома-Сити Тандер»? Если я «Финикс», то моментально бы обратился к «Оклахома-Сити», чтобы попытаться приобрести что-то из их активов этим летом. Потому что, если я [в роли Сэма Прести] справлюсь с этим, и у меня будут Шей Гилджес-Александер с Кей Ди и Джейленом Уильямсом, и я всё ещё сохраню Чета Холмгрена и, возможно, Хартенштайна, вы определённо будете говорить о том, что титул приедет в Оклахому», — приводит слова Стивена Эй Смита издание NBA Analysis.