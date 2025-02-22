Форвард «Милуоки Бакс» прокомментировал победу над «Уизардс»

Форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма дал комментарий по поводу победы своей команды над «Вашингтон Уизардс», за которую играл ранее.

«В один из моментов, по-моему Алекс Сарр накрыл кого-то из наших. Билаль Кулибали подошёл к нему и дал ему «пять». Чуть позже уже и я чисто на инстинкте отбил пятёрку Кулибали. Это был очень странный момент во время игры», — приводит слова Кузмы ESPN.

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) со счётом 104:101. Кайл Кузма провёл на площадке всё отведённое время и набрал 19 очков, сделав при этом 8 подборов и 5 передач.