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Форвард «Милуоки Бакс» прокомментировал победу над «Уизардс»

Форвард «Милуоки Бакс» прокомментировал победу над «Уизардс»
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Форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма дал комментарий по поводу победы своей команды над «Вашингтон Уизардс», за которую играл ранее.

«В один из моментов, по-моему Алекс Сарр накрыл кого-то из наших. Билаль Кулибали подошёл к нему и дал ему «пять». Чуть позже уже и я чисто на инстинкте отбил пятёрку Кулибали. Это был очень странный момент во время игры», — приводит слова Кузмы ESPN.

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) со счётом 104:101. Кайл Кузма провёл на площадке всё отведённое время и набрал 19 очков, сделав при этом 8 подборов и 5 передач.

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