Джеймс Харден стал 13-м игроком в истории НБА, который преодолел планку в 27 тыс. очков

35-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, стал 13-м игроком в истории североамериканской лиги, преодолевшим планку в 27 тыс. очков.

В игре с «Милуоки Бакс», которую парусники проиграли со счётом 110:116, Харден набрал 24 очка, что позволило ему преодолеть порог в 27 тыс. очков. Теперь на счету Джеймса 27 005 очков.

Возглавляет список звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, у которого на данный момент 41 707 очков. Ближайший к Хардену — легендарный Элвин Хейз, у которого 27 313 очков.