Джеймс Харден стал 13-м игроком в истории НБА, который преодолел планку в 27 тыс. очков
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35-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, стал 13-м игроком в истории североамериканской лиги, преодолевшим планку в 27 тыс. очков.
В игре с «Милуоки Бакс», которую парусники проиграли со счётом 110:116, Харден набрал 24 очка, что позволило ему преодолеть порог в 27 тыс. очков. Теперь на счету Джеймса 27 005 очков.
НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 110
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Лопес - 22, Лиллард - 15, Принс - 14, Портер - 13, Кузма - 13, Грин - 9, Трент-мл. - 7, Симс, Портис, Роллинз, Смит, Коннотон, Джексон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 24, Зубац - 20, Богданович - 15, Коффи - 8, Симмонс - 6, Данн - 5, Джонс - 4, Батюм - 3, Боучэмп, Юбэнкс, Браун, Миллз
Возглавляет список звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, у которого на данный момент 41 707 очков. Ближайший к Хардену — легендарный Элвин Хейз, у которого 27 313 очков.
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