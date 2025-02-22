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Названы команды, которые заинтересованы в подписании Виктора Оладипо

Названы команды, которые заинтересованы в подписании Виктора Оладипо
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Беттинговая компания Bovada опубликовала список команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые заинтересованы в подписании контракта с 32-летним американским защитником Виктором Оладипо, находящимся в статусе свободного агента.

Фавориты на подписание контракта с Оладипо по версии Bovada:

1. «Нью-Йорк Никс» -125.
2. «Орландо Мэджик» +400.
3. «Бостон Селтикс» +500.
4. «Оклахома-Сити Тандер» +600.
5. «Кливленд Кавальерс» +600.

Оладипо был выбран под вторым номером командой «Орландо Мэджик», а свои лучшие годы провёл в составе «Индианы Пэйсерс» с 2017 по 2021 год.

Показатели Виктора за карьеру — 16,9 очка, 4,5 подбора, 3,9 передачи и 1,6 перехвата за матч, при этом в 504 играх он реализовывал 43,6% бросков с линии штрафной и 34,7% — с трёхочковой дистанции.

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