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Экс-игрок НБА — о Джеймсе Хардене: величайший снайпер в истории лиги

Экс-игрок НБА — о Джеймсе Хардене: величайший снайпер в истории лиги
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс комплиментарно отозвался о звёздном защитнике «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсе Хардене, который стал 13-м игроком в истории лиги, набравшим 27 000 + очков.

«Его броски, то, как он может создавать моменты, то, как он может создавать моменты для других… Из-за этого парня лиге пришлось изменить правило о нарушениях правил. Он такой креативный. Джеймс такой хитрый, так хорошо владеет мячом. Он в некотором роде стал лицом стэп-бэков (бросок в конце ведения с широким шагом назад. — Прим. «Чемпионата»), не так ли? Харден невероятен с того момента, с которого начинал свою карьеру, и до того, к чему пришёл. Он один из величайших снайперов, которых вы когда-либо видели в истории НБА.

Мне понравилось играть с ним в течение этих двух лет в Хьюстоне. Я очень горжусь им и рад за него. Это огромное достижение. Он один из величайших снайперов всех времён. Им пришлось изменить правила, потому что на нём было так легко нарушить правила и получить фолы. Джеймс невероятен, и он всё ещё делает это на таком высоком уровне в своём возрасте. Это очень впечатляет», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

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