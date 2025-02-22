Звезда «Лейкерс» Ривз рассказал о давлении, которое оказывал на него Леброн Джеймс

26-летний атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о давлении, которое на него оказывал 40-летний форвард команды Леброн Джеймс в год новичка Остина.

«Я отдаю должное Брону. Я помню, как каждый день в мой дебютный год в лиге он две недели подряд полоскал меня, словно родитель, бьющий ребёнка по заднице. Я был очень расстроен. Я допускал ошибки в играх, и он часто критиковал меня. Я был очень расстроен, потому что чувствовал, что он просто продолжает преследовать меня.

Но не в плохом смысле — он просто хотел, чтобы я стал лучше. Я пошёл к [помощнику тренера] Филу Хэнди и сказал: «Леброну нужно дать мне передышку, я же всё ещё учусь!» А он такой: «Единственная причина, по которой он так относится к тебе, это то, что он верит в тебя». С самого первого дня Брон был одной из главных причин, по которой я продолжал расти», — приводит слова Ривза издание Fadeaway World.