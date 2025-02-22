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Никола Йокич установил уникальное для НБА достижение по результативным действиям

Никола Йокич установил уникальное для НБА достижение по результативным действиям
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29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич на протяжении последних девяти матчей демонстрирует эффективность, которую ранее удавалось показать только в течение четырёх матчей, согласно OptaSTATS.

Йокич в последних девяти встречах лиги в среднем оформляет трипл-дабл из 30+ очков, 10+ подборов и 10+ передач при 60% реализации бросков с игры.

После 56 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 команда Йокича «Денвер Наггетс» занимает второе место в Западной конференции, одержав 37 побед при 19 поражениях.

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