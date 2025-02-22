Джимми Батлер быстрее всех в истории «Уорриорз» набрал 100+ очков и 25+ подборов

35-летний звёздный американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, быстрее всех в истории «воинов» набрал 100+ очков, 25+ подборов и 25+ передач.

Батлеру для этого понадобилось всего пять матчей. За это время коллектив из Сан-Франциско одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

После 56 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Голден Стэйт Уорриорз» занимает девятое место в Западной конференции, одержав 29 побед при 27 поражениях.

Ранее Батлер прокомментировал совместные выступления со звездой «воинов» Стефеном Карри.