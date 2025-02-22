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«Даллас Маверикс» в рекламных роликах вырезает и закрывает эмблемой Луку Дончича

«Даллас Маверикс» в рекламных роликах вырезает и закрывает эмблемой Луку Дончича
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Маркетинговый отдел команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» в свежих рекламных роликах коллектива прячет и вырезает 25-летнего звёздного словенского защитника Луку Дончича, который был скандально обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: Кадр из одного из роликов

На одном из кадров, что прикреплён выше, заметно, как Дончич закрашен чёрным цветом, а половина его тела, включая лицо, закрыта большой эмблемой команды из Далласа.

Зарубежные фанаты в социальных сетях призывают уволить ответственных за данные видеоролики людей, высмеивая клуб.

Ранее легендарный Дирк Новицки заявил, что Лука Дончич лично пригласил его на дебютную игру в «Лейкерс».

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