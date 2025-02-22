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Отец Моранта — об атлетизме сына: я беспокоился, потому что Джа не мог забить сверху

Отец Моранта — об атлетизме сына: я беспокоился, потому что Джа не мог забить сверху
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Бывший баскетболист Ти Морант, являющийся отцом звезды команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, рассказал об изнурительных тренировках сына по увеличению высоты прыжка.

«Я беспокоился о его атлетизме, потому что он не мог заданчить (забить сверху). Поэтому после каждой тренировки я заставлял его прыгать на тракторной шине. Для него ничего не стоило подпрыгнуть на шине по 800-900 раз в день. После этого его прыжок стал просто сумасшедшим», — приводит слова Ти Моранта издание Clutch Points.

В текущем сезоне НБА Морант принял участие в 32 матчах. В среднем за игру набирает 20,7 очка, делает 4,3 подбора, а также отдаёт 7,4 передачи.

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