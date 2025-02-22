Отец Моранта — об атлетизме сына: я беспокоился, потому что Джа не мог забить сверху

Бывший баскетболист Ти Морант, являющийся отцом звезды команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, рассказал об изнурительных тренировках сына по увеличению высоты прыжка.

«Я беспокоился о его атлетизме, потому что он не мог заданчить (забить сверху). Поэтому после каждой тренировки я заставлял его прыгать на тракторной шине. Для него ничего не стоило подпрыгнуть на шине по 800-900 раз в день. После этого его прыжок стал просто сумасшедшим», — приводит слова Ти Моранта издание Clutch Points.

В текущем сезоне НБА Морант принял участие в 32 матчах. В среднем за игру набирает 20,7 очка, делает 4,3 подбора, а также отдаёт 7,4 передачи.