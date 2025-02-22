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Эксперт — о работе Редика: Дарвин Хэм вывел «Лейкерс» в финал конференции в 1-й сезон

Эксперт — о работе Редика: Дарвин Хэм вывел «Лейкерс» в финал конференции в 1-й сезон
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал работу главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика.

«Джей Джей Редик проделал очень скрупулёзную работу… Но ему ещё есть что делать. Мы должны помнить, что Дарвин Хэм в свой дебютный год в качестве главного тренера вывел эту команду в финал Западной конференции», — сказал Стивен Эй Смит во время эфира First Take.

После 54 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 калифорнийский клуб занимает пятое место в Западной конференции, одержав 33 победы при 21 поражении.

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