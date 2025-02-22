Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал о своих предыгровых ритуалах.

«Я всегда, всегда… Ну, вообще, это уже, наверное, мой жизненный ритуал. Он начинался с баскетбола. Я всегда надевал левую кроссовку, потом правую. И завязывал сначала левую, потом правую. Я не знаю, не могу с собой ничего сделать, если я по-другому даже не то что попытаюсь, но такое ощущение, что, я не знаю, взорвётся планета, если я правую кроссовку надену сначала. Реально такие ощущения», — сказал Тимофей Мозгов в интервью ROCKET TEAM BASKET.

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.