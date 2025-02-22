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Леброн подшутил над сотрудницей баскетбольной арены, которую сбил с ног в 2019-м

Леброн подшутил над сотрудницей баскетбольной арены, которую сбил с ног в 2019-м
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс подшутил над сотрудницей арены «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В 2019 году Леброн случайно сбил женщину, стоявшую спиной близко к краю площадки, с ног, однако сразу же поднял её и извинился.

Перед игрой с «Блэйзерс» (102:110), состоявшейся вчера, 21 февраля, Джеймс заметил женщину в толпе и незаметно обнял её, вызвав смех комментаторов.

Фото: кадр из трансляции

После 54 игр регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает пятое место в зачёте Западной конференции НБА.

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