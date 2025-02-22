Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов дал совет молодым игрокам.

«Ты как игрок должен, наверное, с молодого возраста себя нарисовать как игрока. То есть моя была проблема в том, что я достаточно был прост для тренера в управлении. Я прекрасно понимал, что могу делать, что не могу делать. Как совет молодым игрокам, вас тренеры будут менять. У каждого будут свои требования. Понятно, что вы должны к тренерам прислушиваться, чтобы игра получалась.

Но не забывайте, что у вас должен быть свой характер, грубо говоря. Его надо проявлять. Ну, мягко, так скажем, не ругаясь с тренером. Потому что тренеров будет много. Ты всё равно должен сделать свою игру, чтобы у тебя была своя игра, свой характер. Обычно это проще каким-то людям, которые суперталантливые, как Лёха Швед, не знаю, как Кевин Дюрант. У них есть свой характер, у них есть своя игра. Тренеру уже как такому человеку, который состоялся уже, вот, тяжелее, конечно, с тобой будет работать, управлять», — сказал Мозгов в интервью ROCKET TEAM BASKET.

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.