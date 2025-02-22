Тимофей Мозгов рассказал, из-за чего у него возник конфликт с тренером «Денвера» Карлом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал о неприятном эпизоде с главным тренером «Денвер Наггетс» Джорджем Карлом.

«Я приехал в Нью-Йорк, и у меня спину схватило сильно. На следующий день не то что там играть, но даже тренироваться с утра. На бросковой тренировке я даже не мог двигаться. Тренер Джордж Карл подошёл ко мне и говорит: «Ты знаешь, конечно, я разочарован, ты мне только начал нравиться, как ты играешь, как ты себя ведёшь, и я начал понимать, как тебя использовать и в чём твои плюсы. Для меня, знаешь, неожиданность, что ты вот так вот решил схалявить тренировку и сказать, что у тебя погулял ночью, а днём сказать, что спина болит».

И для меня, конечно, это такое было неприятное, что я просто никогда не позволял себе вот таким образом тренировки пропускать. Ни разу, мне кажется, в жизни не схалявил, поэтому для меня это было обидно. И, к сожалению, опять игра моя закончилась. Вот и всё на этом», — сказал Тимофей Мозгов в интервью ROCKET TEAM BASKET.

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.