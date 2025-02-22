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Никола Йокич выступил за изменение уикенда Матча всех звёзд НБА

Никола Йокич выступил за изменение уикенда Матча всех звёзд НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич выступил за изменение уикенда Матча всех звёзд. По мнению Йокича, ивент мог бы стать однодневным.

«Всего один день, давайте сделаем всё за один день», — приводит слова Йокича издание Basket News.

В 2025 году Матч всех звёзд НБА прошёл в следующем формате: 24 игрока составили между собой три команды, в каждую из которых вошли восемь баскетболистов; четвёртая команда была подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё вошли игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся игроки из G-лиги.

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