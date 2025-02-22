Шакил О′Нил назвал баскетболиста, который смог бы играть в его эпоху

Член Зала славы баскетбола, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил высказал мнение, кто из современной НБА мог бы хорошо играть в его эпоху.

«Я постоянно об этом думаю. Энтони Эдвардс. Он большой и сильный. Конечно, ещё и Леброн. Но он играл в нашу эпоху. Как и Кевин Дюрант. Вот, пожалуй, и всё», — сказал Шакил О'Нил в эфире своего подкаста.

В нынешнем сезоне НБА Эдвардс к настоящему моменту принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 27,6 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Ранее О'Нил дал комментарий насчёт перехода 25-летнего разыгрывающего защитника словенца Луки Дончича в калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».