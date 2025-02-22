Шон Эллиотт объяснил, почему считает Тима Данкана недооценённым игроком

Чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт высказался о своём бывшем партнёре по команде Тиме Данкане.

«Можно делать что-то всю жизнь, а потом показать это Тимми, и он сделает это лучше вас. Вот какой он парень. Но больше всего я восхищался тем, какой он невероятный боец. Ему никогда не приходилось что-то кричать и заявлять, что он лучший. Он просто позволял игре говорить за себя. Он был надёжен на обоих концах площадки.

Сейчас мы живём в обществе, которое считает, что кричать что-то в лицо другому — это круто. Мы не ценим тихих парней. Но всегда нужно опасаться того, кто ничего не говорит. Если парень кричит и визжит, по большей части это ерунда.Тимми же был другим», — сказал Эллиотт в эфире FanDuelTV.