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Кармело Энтони: Вембаньяма не может стать лицом НБА, как и Дончич с Адетокунбо

Кармело Энтони: Вембаньяма не может стать лицом НБА, как и Дончич с Адетокунбо
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони считает, что звёзды из Европы не могут стать «лицами» престижнейшей лиги планеты.

«Вембаньяма не может стать лицом НБА, потому что это наш спорт. Лука не может стать лицом, Яннис не может стать лицом. Эдвардс, Джа, Джейсон Тейтум – вот лица. Зайон должен стать лицом НБА. Нельзя стать лицом лиги, которую основали мы», — сказал Энтони в подкасте 7 PM in Brooklyn.

Ранее Кармело Энтони предположил, знал ли Леброн Джеймс о громком обмене Луки Дончича и Энтони Дэвиса.

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