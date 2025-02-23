Никола Йокич оценил игру с Расселлом Уэстбруком

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич высказался о совместной игре с американским ветераном Расселлом Уэстбруком.

«Сейчас всё кажется идеальным. Он немного замедляется ради меня, а я немного ускоряюсь для него, и мы находим золотую середину. И это отлично работает. Мы находимся в идеальной ситуации. И теперь нам осталось достичь финишной черты», — приводит слова Йокича издание Basket News.

После 56 матчей регулярного чемпионата «Денвер Наггетс» занимает второе место в зачёте Западной конференции НБА. Возглавляет таблицу «Оклахома Сити-Тандер».