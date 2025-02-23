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Патрик Беверли: подозреваю, Пол Джордж давно не видел солнца

Патрик Беверли: подозреваю, Пол Джордж давно не видел солнца
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Бывший баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли заступился за форварда команды Пола Джорджа, который подвергся критике болельщиков из-за публикации безобидного фото с отдыха с семьёй.

«Я играл в Филадельфии. Это спортивный город. И если дела у команды идут не очень хорошо, где бы ты ни находился, в ресторане или где-то ещё, тебя остановят и скажут, чтобы ты убирался отсюда и ехал в зал. Если ты в баре, тебе скажут: «Допивай бокал и иди бросай штрафные». Это Филадельфия. Подозреваю, он давно не видел солнца. В его защиту, иногда хочется свозить любимых на отдых и провести хорошо время на солнце. Но любой болельщик захочет, чтобы ты свалил с пляжа и ехал на тренировку», — написал Беверли в соцсетях.

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