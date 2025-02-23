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Чикаго Буллз — Финикс Санз, результат матча 23 февраля 2025, счет 117:121, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

29 очков Девина Букера и дабл-дабл Кевина Дюранта принесли «Финиксу» победу над «Чикаго»
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В ночь с 22 на 23 февраля мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Чикаго Буллз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 121:117.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 121
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Гидди - 24, Уайт - 20, Вучевич - 16, Бузелис - 15, Хаертер - 14, Филлипс - 9, Коллинс - 8, Терри - 4, Джонс - 4, Болл - 3, Картер, Хортон-Такер
Финикс Санз: Букер - 29, Дюрант - 27, Бил - 25, Ричардс - 15, Пламли - 10, Бол - 8, Аллен - 3, О'Нил - 2, Джонс - 2, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Мицич, Моррис

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Санз» Девин Букер — на его счету 29 очков, а также четыре подбора и восемь передач. Вторым по результативности с дабл-даблом стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант — 27 очков, и 11 подборов, а также пять ассистов.

«Санз» прервали серию поражений из четырёх матчей, «Чикаго» проиграл шестую встречу регулярного чемпионата подряд.

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