29 очков Девина Букера и дабл-дабл Кевина Дюранта принесли «Финиксу» победу над «Чикаго»

В ночь с 22 на 23 февраля мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Чикаго Буллз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 121:117.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Санз» Девин Букер — на его счету 29 очков, а также четыре подбора и восемь передач. Вторым по результативности с дабл-даблом стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант — 27 очков, и 11 подборов, а также пять ассистов.

«Санз» прервали серию поражений из четырёх матчей, «Чикаго» проиграл шестую встречу регулярного чемпионата подряд.