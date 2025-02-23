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Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 23 февраля 2025, счет 100:123, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Лейкерс» переиграли «Денвер». У Дончича и Леброна 57 очков, у Йокича трипл-дабл
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В ночь с 22 на 23 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 123:100.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов, а также семь ассистов. Вторым по результативности стал 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, набравший 25 очков, девять подборов и пять передач.

Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — в его активе 12 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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