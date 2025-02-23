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Аризона Уайлдкэтс — Университет Бригама Янга, результат матча 23 февраля 2025, счет 95:96, NCAA 2024/2025

13 очков и восемь ассистов Егора Дёмина помогли BYU переиграть «Аризону» в NCAA
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В ночь с 22 на 23 февраля мск в штате Аризона (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды Аризонского университета «Аризона Уайлдкэтс» и университета Бригама Янга (BYU). Гости из штата Юта одержали победу со счётом 96:95 (47:44).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 13 набранных очков (второй результат в стартовом составе и третий — в команде), два подбора и семь результативных передач (лучший результат среди всех игроков матча). Дёмин реализовал 6 из 11 бросков с игры и один из пяти трёхочковых, не забив в своей единственной попытке с линии штрафных бросков.

Видео: Бросковая тренировка Егора Дёмина в NCAA

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