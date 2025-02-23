Результаты игрового дня НБА 23 февраля
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В ночь с 22 на 23 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 23 февраля:
- «Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 117:121;
- «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 103:105;
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 100:123;
- «Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:115;
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:88.
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 121
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Гидди - 24, Уайт - 20, Вучевич - 16, Бузелис - 15, Хаертер - 14, Филлипс - 9, Коллинс - 8, Терри - 4, Джонс - 4, Болл - 3, Картер, Хортон-Такер
Финикс Санз: Букер - 29, Дюрант - 27, Бил - 25, Ричардс - 15, Пламли - 10, Бол - 8, Аллен - 3, О'Нил - 2, Джонс - 2, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Мицич, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Гримс - 16, Джордж - 15, Убре - 14, Эмбиид - 14, Драммонд - 6, Ябуселе - 5, Родди - 2, Батлер, Каунсил, Уокер, Бона
Бруклин Нетс: Джонсон - 23, Уотфорд - 16, Клэкстон - 16, Уильямс - 11, Джонсон - 11, Шарп - 10, Уилсон - 8, Мартин - 5, Хейз - 3, Бикман - 2, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Джордж - 30, Маркканен - 23, Кольер - 12, Сенсабо - 12, Кесслер - 11, Мартин - 11, Уильямс - 9, Филиповски - 8, Джузэнг - 6, Спрингер - 2, Михайлюк
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Грин - 25, Томпсон - 22, Грин - 16, Брукс - 9, Холидей - 5, Ландейл - 4, Смит II - 3, Шеппард - 3, Уитмор - 1, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
141 : 88
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Шарп - 20, Камара - 20, Уокер - 20, Авдия - 15, Хендерсон - 13, Грант - 8, Клингэн - 8, Рит - 8, Рупер - 2, Мюррэй - 2, Бэнтон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 17, Смит - 14, Нуркич - 11, Уильямс - 10, Мур - 8, Карри - 6, Салон - 6, Болл - 5, Диабате - 5, Грин - 4, Пэйтон - 2, Гибсон
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