В ночь с 22 на 23 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 февраля:

«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 117:121;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 103:105;

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 100:123;

«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:115;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:88.

Видео: Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E