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Вице-президент ЦСКА: Аврамович хорошо играет за сборную Сербии. Болеем за наших братьев

Вице-президент ЦСКА: Аврамович хорошо играет за сборную Сербии. Болеем за наших братьев
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Вице‑президент московского клуба ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением насчёт выступления легионеров в национальных командах.

«Конечно же, мы болеем за наших братьев сербов, и, безусловно, присутствие в команде нашего игрока Алексы Аврамовича только усиливает впечатление. Он традиционно очень хорошо выступает за сборную.

Но скажу лично за себя: окна FIBA в разгар клубного сезона мне очень не нравятся. Работа клуба нацелена на управление физической формой команды в течение длинного сезона, а в такие перерывы всё идёт насмарку: часть команды отдыхает, а часть перегружена играми и перелётами. Плюс опасность травм. Страховка не покрывает 100% затрат клуба, но самое печальное — это лишиться важного игрока в самый пик сезона. Поэтому НБА и большинство команд Евролиги не отпускают своих баскетболистов. Это можно увидеть и по составу сборной Сербии и многих других.

В недавние времена в ЦСКА бывало до 70% игроков в команде, вызывавшихся в сборные. Сейчас это только Алекса и Вова Карпенко. Так что мы скрестили пальцы и с нетерпением ждём их здоровыми», — приводит слова Фураевой портал «Матч ТВ».

Напомним, в квалификации Евробаскета национальная команды Сербии победила сборную Финляндии со счётом 105:95.

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